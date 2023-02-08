В 2023 году сдавать ЕГЭ планируют 6 290 томских школьников

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В 2023 году Единый государственный экзамен собираются сдавать более 6 тысяч томских школьников. Из них всего 13,9% решили сдать физику. Большинство выпускников выбрало информатику и обществознание. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

«ЕГЭ планируют сдать 6 290 человек, в том числе 5 352 выпускника школ этого года... Сдавать ЕГЭ по биологии будут 16,2% участников, по истории – 14,1%, физике – 13,9%. Затем следуют химия (10,3%) английский язык (8,4%), литература (6,15%) и география (4,1%)», – уточняют в сообщении.

В администрации добавили, что обществознание стало самым популярным предметом на ЕГЭ в 2023 году. Его будут сдавать 37,4% учеников. Информатику выбрали 22,6%. Математику на профильном уровне сдадут 42,6%, на базовом 45%.

Напомним, досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена пройдет с 20 марта по 19 апреля, основной этап - с 26 мая по 1 июля, дополнительный - с 6 по 19 сентября.

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