В 2022 году в Томской области упали объемы строительства

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В 2022 году на строительные работы в Томской области было потрачено 69,4 миллиарда рублей. Это на 18,5 % меньше, чем в 2021 году. О проседании сферы строительства заявил журналистам заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

«Мы достаточно серьезно просели за счет снижения как жилищного строительства, так и промышленного. Сдерживающие факторы были объективные и субъективные: рост (стоимости) строительных материалов, увеличение строительного цикла, связанное с привлечением кредитных средств. Разные были моменты. Есть вопросы инфляционного характера, градостроительной деятельность на территории Томской области», — сказал замгубернатора.

Андрей Антонов уточнил, что из бюджета в 2022 году около 5 миллиардов рублей направили на ремонт дорог, 3,5 миллиарда рублей - на капитальное строительство. Объем ввода в эксплуатацию объектов жилой недвижимости составил 364 тысячи квадратных метров, это на 23,6 % ниже показателей 2021 года.

Заместитель главы региона добавил, что в 2023 году для Томской области будет оптимальным показателем ввод 500 тысяч квадратных метров жилья.

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