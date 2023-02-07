Жительницу Томска отправили в тюрьму за серию краж из магазинов

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После освобождения из тюрьмы 35-летняя томичка совершила 5 краж из местных магазинов. Ее снова приговорили к лишению свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

В августе-сентябре 2022 года ранее судимая томичка похитила из супермаркетов различные товары стоимостью от 70 до 312 рублей. Ущерб составил около 8 тысяч рублей. Среди украденного оказались косметические средства, напитки, сладости.

Суд вынес женщине приговор по уголовному делу о совершении серии краж. «Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние)», - уточнили в сообщении.

В прокуратуре добавили, что суд учел наличие в действиях томички рецидива преступлений и приговорил ее к 1 году 1 месяцу лишения свободы.

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