Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 1:10

В Томске 8 февраля синоптики обещают до -11 градусов

Ожидается небольшой снег
Анна Ковалёва

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 8 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем опустится до -9...-11°С днем. Ветер переменный 2-7 м/с. Информацию об этом опубликовали на сайте Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По области погода будет облачная с прояснениями. Утром в отдельных районах ожидаются туманы и изморозь. Днем местами выпадет небольшой снег.

Температура воздуха в регионе днем будет варьироваться от -8 до -13°С, местами до -18 °С. Ветер переменный 2-7 м/с. На дорогах местами гололедица.

Читайте также «Томские моржи» проплыли более 12 километров на суточном марафоне в Новосибирске