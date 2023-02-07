Томичам рассказали, что делать при падении снежных навесов на машины

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Случаи падения снежных и ледяных навесов на крыши автомобилей не редки. Однако, как правило, томичи не знают, что делать при возникновении такой ситуации. Наши коллеги из «МК в Томске» составил алгоритм действий для автовладельцев, которые столкнулись с данной проблемой.

Тем, у кого оформлена страховка КАСКО, о падении снега на машину следует сообщить в страховую компанию. Ее представитель приедет на место происшествия и осмотрит автомобиль.

Нужно собрать доказательства: сфотографировать машину и снег на ее крыше. Можно также сделать видеозапись.

Вместе с заявлением страховщику необходимо передать справку из полиции о факте возникновения страхового случая. Затем можно ожидать компенсационной выплаты.

Меньше шансов получить деньги тем водителям, чьи автомобили застрахованы по ОСАГО. Дело в том, что ОСАГО страхует ответственность виновника аварии перед потерпевшим.

Ответственность за сход снега с крыши многоквартирного дома несет управляющая компания. В нее следует также позвонить, если падение наледи или снега произошло во дворе жилого дома. В случае, если машина была припаркована там, где висят заградительные ленты, компенсация не предусматривается.

Владельцу поврежденной машины нужно поискать свидетелей происшествия. Если нет очевидцев, то, возможно, найдется тот, кто слышал характерный звук схода снега. Контакты свидетелей следует сохранить.

Необходимо оценить масштабы ущерба при помощи независимого оценщика. Его услуги оплачивает автовладелец. Он же заплатит юристу за составление иска.

Исковое заявление, справку из полиции, документ от оценщика и фотографии нужно отнести в суд.

В региональном УМВД журналистам «МК в Томске» пояснили: «Оформление факта схода снега с крыши здания на автомобиль не входит в компетенцию ГИБДД. Обращаться следует в дежурную часть ОВД по месту происшествий». Сотрудники полиции должны зафиксировать факт падения снега или наледи на машину.

В случае, если снег упал на движущийся автомобиль, событие расценивается как дорожно-транспортное происшествие. Его оформляют представители Госавтоинспекции.