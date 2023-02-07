Бюджет Томска на 2023 года скорректировали на 800 млн рублей

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Бюджет Томска на 2023-2025 годы скорректирован на 800 млн рублей. Средства предоставлены из областного бюджета. Об этом сообщила начальник департамента финансов городской администрации Анна Мальсагова.

«В расходной части бюджета на 2023 год предлагаем увеличить бюджетные ассигнования администрации Кировского района в сумме 12 млн рублей в форме субсидии организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами в целях финансового обеспечения затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами архитектурной ценности. Это многоквартирный дом по адресу улица Красноармейская, 67/1», - сказала Анна Мальсагова на 27-м собрания думы Томска.

Целевые средства пойдут на финансирование национальных проектов и исполнение социальных обязательств. Часть денег направят на реализацию проектов «Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и качественные дороги», а также на социальные выплаты. Предлагается увеличить и объемы привлечения и погашения бюджетных кредитов в 2023-2025 годах. По словам Анны Мальсаговой, эти изменения не спровоцируют дефицит бюджета.

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