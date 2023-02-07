В 2023 году в Томской области планируется увеличить ввод жилья на 37%

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Власти Томской области заговорили об увеличении ввода жилья в региона в 2023 году. Речь идет об увеличении на 37%. Это озвучил замгубернатора по экономике Андрей Антонов.

"В 2022 году фиксируется снижение на 18,5% в сфере строительства. Это одна из сфер, где мы достаточно серьезно просели. За счет снижения как жилищного строительства, так и промышленного. Надеемся, что ввод жилья в 2023 году выйдет на уровень 500 тыс. кв. м - тот показатель, который мы считаем для себя достаточно оптимальным", - сказал Антонов журналистам.

Заместитель губернатора также отметил, что в прошлом году данный показатель составлял 364 квадратных метра, при этом 70% - это ввод индивидуального жилья.

Факторами, которые повлияли на снижение строительства в 2022 году, стал рост стоимости строительных материалов, увеличение строительного цикла, связанное с привлечением кредитных средств и удорожание этих средств.