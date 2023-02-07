В Томске на 60% завершен демонтаж мостового полотна на южной половине Коммунального моста

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В Томске на Коммунальном мосту завершен демонтаж мостового полотна на южной половине сооружения. В ближайшее время начнется откачка воды, после чего строители приступят к ремонту основания опоры, сообщает пресс-служба мэрии.

"По оперативной информации департамента капитального строительства администрации Томска, подрядчик по состоянию на сегодняшний день завершил забивку и обвязку шпунтового ограждения вокруг 4-й опоры", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на 44% завершен демонтаж консольной части пролетного строения.

Добавляется, что на данный момент выполнялся также ремонт подъездов к мосту со стороны 1-й и 9-й опор. Укрепление дорожного покрытия будет продолжено.