В Томской области фиксируется подорожание гробов для захоронения человека

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области на 56,7% подорожали гробы. Средняя цена составляет 4 800 рублей, сообщает издание "МК в Томске", ссылаясь на издание "ФедералПресс".

"Томская область заняла первое место по увеличению цены на гробы, цены выросли на 56,7%. На втором месте – Республика Алтай", - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на подорожание в более чем 50%, отмечается, что в Томской области одни из самых дешевых гробов в Сибири.

Уточняется, что самые дорогие гробы продаются в Тыве (7,8 тысячи рублей) и Республике Хакасия (7,6 тысячи рублей).