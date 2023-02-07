В Томске 15 марта состоится конкурс по отбору кандидатов на пост мэра

Фото: Ксения Высотина

15 марта в Томска пройдет конкурсный отбор кандидатов на должность мэра. Такую информацию озвучил председатель постоянной комиссии по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев во время собрания гордумы.

Ранее также сообщалось, что в Томске избрали депутатов, которые примут участие в отборе кандидатов на пост мэра. в список вошли: Чингис Акатаев ("Единая Россия"), Давид Аветян ("Яблоко"), Анжелика Белоусова ("Справедливая Россия – патриоты за правду"), Юрий Ворошилин (ЛДПР), Андрей Петров (КПРФ), Максим Резников ("Единая Россия") и Ксения Старикова ("Новые люди").

В пояснительной записке говорится, что в целях устранения правовой неопределенности в подпункте 11 пункта 28 "Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Томска", утвержденного решение думы города Томска.

"Предлагается формулировку "своевременного представления" скорректировать, предусмотрев, что в случае отсутствия возможно представления в конкурсную комиссию о наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращение уголовного преследования одновременно с заявлением допускается в конкурсную комиссию вместе с заявлением копии расписки о приеме уполномоченным органом заявление о выданной справки", - добавляется в записке.

Помимо этого, отмечается, что главой города Томск может стать человек, который достиг 21 года и имеет опыт работы на государственных или муниципальных должностях в РФ.