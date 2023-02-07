Томская библиотека участвует в общероссийской книжной акции

Томичи могут купить книги и принести их в Томскую областную детско-юношескую библиотеку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Седьмая общероссийская акция «Дарите книги с любовью – 2023» проходит с 7 по 14 февраля. В ней участвует Томская областная детско-юношеская библиотека. Об этом сообщили на сайте ТОДЮБ.

В рамках акции томская библиотека организует сбор книг. Их передадут в дар в детские библиотеки Томской области и в Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

«Книгодарителем может стать любой желающий, для этого можно купить книги или выбрать что-то из своей домашней библиотеки (важно только, чтобы книги были в хорошем состоянии) и принести их в Томскую областную детско-юношескую библиотеку», - сказано в сообщении.

Добавим, что мероприятие приурочено к Международному дню книгодарения. Его отмечают 14 февраля во разных странах мира.

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