В Томске пройдет «Марафон вакансий» от крупных работодателей

Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 8 февраля, в Томске пройдет «Марафон вакансий» от крупнейших местных работодателей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На марафоне будут представлены более 370 вакансий. Гости мероприятия смогут поучаствовать в мастер-классах по подготовке к интервью с работодателем и составлению резюме. Посетители марафона также смогут пройти собеседования с потенциальными работодателями.

«Марафон вакансий» откроется в 11:00 в кадровом центре «Работа России». Адрес проведения мероприятия: проспект Фрунзе, дом 103Д.

Читайте также В Томске запустили медиа-проект о школах региона