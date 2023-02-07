В Томске запустили медиа-проект о школах региона

Фото: администрация Томской области

Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования создал медиа-проект «Экспедиции ТОИПКРО»: видеосюжеты о школах — для всех желающих. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Новый проект популяризирует деятельность педагогов, повышает статус учителя, а также демонстрирует достижения и перспективы развития системы общего образования.

«Ведущие — PR-специалист, преподаватель дополнительного профессионального образования Максим Зырянов и старший преподаватель центра непрерывного профессионального мастерства педагогических работников Ксения Маткина — знакомят зрителей с педагогами, спецификой их работы и традициями школ», - уточнили в сообщении.

Для создания первого видеосюжета съемочная группа отправилась в Кожевниковскую среднюю школа № 1. Ее сотрудники организовали экскурсии по центру «Точка роста», школьному музею, а также представили молодых педагогов. Пилотный выпуск медиа-проекта назвали «Кожевниковская Первая». 20-минутный сюжет уже можно посмотреть на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».

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