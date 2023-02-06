Томский СК проверяет размещенную в интернете информацию о применении насилия к ребенку

Фото: СУ СК России по Томской области

Посетительница одного из томских торговых центров несколько раз ударила малолетнего ребенка на глазах у других покупателей. Очевидцы написали о произошедшем в Teleram. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Томской области.

«Сегодня, 6 февраля 2023 года, в одном из Teleram-каналов в Интернете размещена информация о том, что в ледовом городке, расположенном возле ТРЦ «Мегаполис» на проспекте Ленина, д. 217, стр.2, неизвестная женщина нанесла удары малолетнему ребенку, хватала его за одежду и толкала», - говорится в сообщении.

Сотрудники следственного комитета Российской Федерации по Томской области начали проверку размещенной в интернете информации. По результатам работы будет принято процессуальное решение.

Читайте также Полиция Томска устанавливает все обстоятельства аварии на Пушкина