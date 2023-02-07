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НовостиОбщество7 февраля 2023 3:00

В Томске продолжаются ежедневные рейды по пожарной безопасности

Их проводят дежурные сотрудники районных администраций и МЧС
Ксения Высотина

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске дежурные сотрудники районных администраций и МЧС продолжают проводить рейды по пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томска.

"Дежурные сотрудники районных администраций Томска каждый день совместно с представителями МЧС проводят противопожарные рейды в частном секторе города. Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур дал поручение усилить работу по профилактике противопожарной безопасности в муниципалитетах", - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что 6 февраля профилактические мероприятия прошли в частном секторе на ул. Кедровой и Каховского. Особое внимание уделено адресам, где проживают многодетные и опекунские семьи.