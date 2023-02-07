В Томске руководство Почты России прокомментировало инцидент с кражей ювелирных изделий и парфюма

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Администрация Почты России по Томской области прокомментировала инцидент с кражей ювелирных изделий и парфюма. Сотрудница, которая совершила кражу на 36 тысяч, была уволена.

Напомним, что ранее не судимая 24-летняя жительница Северска, работая в отделении связи, похитила из посылок ювелирные изделия и парфюмерию. Ущерб оценили в более чем в 36 тысяч рублей.

"Хищение выявила наша служба безопасности, она провела внутреннее расследование и нашла сотрудницу, которая была к этому причастна. Сразу после этого мы передали в правоохранительные органы все материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - рассказали в пресс-службе Почты России.

Также добавляется, что почта сотрудничает с уполномоченными органами, чтобы предотвращать и своевременно выявлять такие случаи.

Ущерб клиенту мы уже возместили.