Губернатор Томской области рассказал о поездке на Донбасс

Фото: Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур рассказал о поездке на Донбасс. Глава региона пообщался с томскими военнослужащими.

"В субботу и воскресенье был на Донбассе. Хочу поделиться тем, что видел своими глазами. Встретился с нашими военнослужащими. Все в хорошем настроении. Говорят о будущей победе и шлют приветы семьям", - пишет губернатор в своем telegram-канале.

Мазур также рассказал, что он вместе с командой привез солдатам партию экипировки и множество необходимых вещей от томичей.

"В дороге услышал очень много историй, идей и предложений. Вернусь, и будем все прорабатывать. Хочу сказать мамам, жёнам, детям наших бойцов: здесь, конечно, не курорт, но мужчины достойно держатся, а их настрою можно только позавидовать", - добавил Мазур.

Ранее также сообщалось, что губернатор Томской области и и.о. главы ДНР Денис Пушилин договорились о создании совместной рабочей группы, сообщили в пресс-службе администрации региона. В ее рамках будут прорабатываться вопросы сотрудничества в экономической, научно-образовательной, социальной и гуманитарной сферах.

Помимо этого, Владимир Мазур также встретился с мобилизованными из региона военнослужащими в Новоазовске и Макеевке. Он передал послания от родных и партию экипировки, а также поинтересовался об условиях службы и боевой подготовке.