В Томске с 6 февраля до 30 марта сузят проезжую часть на улице Беринга

Фото: Анна Ковалёва

В Томске с 6 февраля по 30 марта сузят проезжую часть на улице Беринга. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"С 6 февраля с 23.00 до 30 марта будет временно ограничено движение транспортных средств по одной полосе дороги по ул. Беринга в районе домов № 13 и 15, а также по ул. Мичурина в районе дома № 59", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с заменой аварийных участков водопровода «Томскводоканалом».

В администрации города добавили, что движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками, которые установят на этом участке.