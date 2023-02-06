В Томской области из-за COVID-19 скончались еще два человека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

6 февраля стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась в понедельник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 971 человек.

Также сегодня выявлено еще 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, в регионе 159 608 подтвержденных случаев за все время.

По данным оперштаба, 5 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 157 836 человек.