В Томске 24 февраля состоится благотворительный концерт «Пульс жизни»

В Томске 24 февраля в Драмтеатре пройдет благотворительный концерт «Пульс жизни». Все собранные средства пойдут на восстановление школ и детских домов Донбасса, сообщили организаторы мероприятия.

"Благотворительный концерт «Пульс жизни» пройдет в рамках Социального проекта «Путь» ООО "АТЛАС" при поддержке Администрации Томской области и Департамента по культуре Томской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в концерте примут участие лучшие коллективы городов Сибири (Новосибирска, Томска, Кемерово и Северска), включая школу-студию Аллы Духовой TODES (г. Новосибирск) с номерами коллективов и солистов, поднимающие дух наших людей, концерт будет транслироваться нашим военным, находящимся на передовых СВО. Билеты по ссылке.

Возрастное ограничение 7+