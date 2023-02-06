В Томске продают четырехкомнатную квартиру за 37 млн рублей

Фото: "Авито"

В Томске за 37 миллионов рублей продается 4-комнатная квартира. Жилье находится в центре города, рассказал продавец на сайте "Авито".

"В доме всего 6 квартир, по 2 квартиры на этаже. Расположение дома в самом центре Томска, что позволяет иметь в пешей доступности всю культурную и социальную инфраструктуру–Драмтеатр, БКЗ, музеи, выставки, кинотеатры, соборы и храмы, магазины и школы", - пишет автор объявления.

Фото: "Авито"

Отмечается, что в квартире имеется дизайнерский ремонт и итальянская мебель. Помимо этого, окна выходят на набережную Томи, а высота потолков равна 3,5 метра.

Также продавец рассказывает, что в жилье есть два санузла, большая кухня на 30 квадратных метров, которая плавно переходит в гостиную, и три просторные спальни.