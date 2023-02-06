На премии "Золотой Трезнин" были отмечены декорации томского Драмтеатра

Фото: Ксения Высотина

На V Международно-архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» были отмечены декорации спектакля "Катя", который прошел в томском Драмтеатре. Об этом рассказали на сайте учреждения.

Уточняется, что в номинации «Лучший реализованный проект театральной декорации» международной премии «Золотой Трезини» отметили спектакль "Катя" Томского драматического театра.

В театре рассказали, что художником постановки была Дарья Здитовецкая, которая создала оригинальное решение с режиссёром Олегом Молитвиным. Согласно их задумке, во время первого акта спектакля зритель находится на сцене, и только во втором возвращается в зал.

Также добавляется, что в жюри премии, отметившей томскую постановку, входили архитекторы и дизайнеры из 30 стран.