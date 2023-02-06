В Северске на улице Славского появятся две новые 17-этажки

Фото: ТДСК

В Томской области в Северске на ул. Славского построят две новые 17-этажки. ТДСК запланировала строительство микрорайона и уже огородила место стройки, сообщает компания в своем паблике "ВКонтакте".

"Домостроительная компания начала строительство нового микрорайона в Северске на ул. Славского. Строительная площадка расположена напротив здания Северского кадетского корпуса, в шаговой доступности школа, детский сад, супермаркеты. Жилой комплекс будет состоять из двух семнадцатиэтажных домов с двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами различной конфигурации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе благоустройства строители установят спортивные, игровые площадки для детей и взрослых, а также проведут озеленение территории комплекса деревьями, кустарниками и многолетними цветами.

Старт продаж квартир в жилом комплексе запланирован на 1 квартал 2024 года.