Житель Томской области незаконно выловил осетра на 100 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в Александровском районе 44-летний местный житель выловил осетра на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

"Участковыми уполномоченными полиции ОП «Александровское» МО МВД Российской «Стрежевской» в ходе реализации полученной оперативной информации в доме 44-летнего жителя села Назино Александровского района изъяты особо ценные водные биологические ресурсы", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что мужчина выловил 23 экземпляра рыбы. 22 из них - это семейство осетровых-стерлядь, а один - осетр, который занесен в Красную книгу РФ.

Причинённый государству материальный ущерб составил более 100 000 рублей. Сотрудниками полиции изъяты запрещённые орудия лова, а также незаконно добытые водные биологические ресурсы.

Возбуждено два уголовных дела.