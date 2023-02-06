Власти Томска заявили о необходимости увеличить число пунктов пропуска для лесоматериалов

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Лесопромышленные компании Томска не могут получать прибыль от экспорта пиломатериалов в Среднюю Азию. Проблема - в удаленности тех пропускных пунктов, которые определены в постановлении правительства РФ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сенатор от Томской области Владимир Кравченко.

«Ближайший пункт пропуска определен в Курганской области - на расстоянии почти 1,4 тысячи км от границ Томской области. Логистические издержки съедают всю прибыль, которая и так крайне низка. Цена на пиломатериалы с прошлого года снизилась, а издержки повысились», - написал сенатор в посте.

По словам Кравченко, представители томского лесопромышленного комплекса заявили о проблеме во время заседания Совета Федерации. После этого былb внесены предложения по корректировке карты расположения пропускных пунктов. Cитуацию взял на личный контроль губернатор Томской области Владимир Мазур.

Напомним, ранее «КП-томск» рассказал, что в 2022 году в Томске произвели древесную продукцию на 25 млрд рублей. Основной ее объём экспортировали в Казахстан, Узбекистан и Китай.

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