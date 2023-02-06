Полиция Томска устанавливает все обстоятельства аварии на Пушкина

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске полиция устанавливает обстоятельства аварии на ул. Пушкина. Пострадавших в ДТП нет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, что в Томске сегодня утром, 6 февраля, произошло серьезное ДТП по дороге на Иркутский тракт. На месте спасатели и скорая помощь.

"6 февраля 2023 года около 09 часов 00 минут в городе Томске на улице Пушкина, в районе пересечения с улицей Транспортной, произошло столкновение попутных автомобилей Volkswagen Polo и Ford Focus", - говорится в сообщении от полиции.

Уточняется, что 28-летний водитель Volkswagen Polo не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. В результате происшествия пострадавших нет, транспортным средствам причинен материальный ущерб. Позже выяснилось, что водитель автомобиля Volkswagen, во время движения пользовался сотовым телефоном.

На данный момент составлен административный материал по статье 12.36.1 КоАП РФ, «Пользование водителем во время движения транспортным средством телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».