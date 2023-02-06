С 6 по 9 февраля в Томске проведут плановые отключения электричества

Фото: Анна Ковалёва

С понедельника по четверг, с 6 по 9 февраля, в Томске проведут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «Горсетей».

Сегодня, 6 февраля, с 08:00 обесточены дома по следующим адресам в Томске:

проспект Фрунзе, 111-а, 115-а, 115/3, 117, 117/2, 117/3, 117/5, 117/8,

улица Шевченко, 44, 44/37.

Подачу электричества возобновят в 17:00.

Во вторник, 7 февраля, с 09:30 до 16:00 электричества не будет на переулке Школьный (дома 3, 3/1, 4, 4-а, 7-15, 7-а, 11-а), на улицах Белая (дома 2-4, 4 стр.2, 8) и Кривая (дома 27-29).

В среду, 8 февраля, с 09:00 до 12:00 свет отключат по адресу проспект Ленина, 174.

В четверг, 9 февраля, с 09:00 до 11:00 обесточат дома 32, 34/1, 45 и 76 по улице Сергея Вицмана.

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