Губернатор Владимир Мазур возвращается в Томск после поездки на Донбасс

Фото: Владимир Мазур.

Губернатор Томской области Владимир Мазур возвращается на родину после командировки на Донбасс. Глава региона пообещал рассказать по подробнее о своей поездке в telegram-канале.

"Возвращаюсь из поездки на Донбасс, в ближайшее время расскажу о ней, о встречах с нашими бойцами. Скоро буду в Томске. Всем хорошей недели и до встречи", - говорится в сообщении.

Напомним, что Мазур и и.о. главы ДНР Денис Пушилин договорились о создании совместной рабочей группы, сообщили в пресс-службе администрации региона. В ее рамках будут прорабатываться вопросы сотрудничества в экономической, научно-образовательной, социальной и гуманитарной сферах.

Помимо этого, Владимир Мазур также встретился с мобилизованными из региона военнослужащими в Новоазовске и Макеевке. Он передал послания от родных и партию экипировки, а также поинтересовался об условиях службы и боевой подготовке.