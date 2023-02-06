Дети мобилизованных северчан смогут бесплатно ездить в городском транспорте

Фото: Анна Ковалёва

Дети добровольцев и мобилизованных в зону СВО из Северска могут бесплатно ездить в общественном транспорте. О новой мере поддержки горожан сообщили представители администрации ЗАТО Северск.

«В целях дополнительной поддержки семей мобилизованных граждан и добровольцев Администрацией ЗАТО Северск принято решение с февраля 2023 года предоставить бесплатный проездной билет для детей в возрасте от 7 до 18 лет включительно», - сказано в сообщении.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что в феврале проезд из Северска в Томск и обратно подорожал до 53 рублей. Это связано с ростом тарифа на проезд в областном центре.

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