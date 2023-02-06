В Томске у маршрутного автобуса на ходу отвалилось колесо

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Накануне, 5 февраля, у томского маршрутного автобуса на ходу отвалилось колесо. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Регион-70».

«Тимирязевское, маршрут 37, ост. Музей леса. У ПАЗа отвалилось колесо (колесный диск просто развалился), прям на ходу.... Благо, скорость была небольшая и водитель успел подъехать к остановке», - написали очевидцы происшествия.

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

В комментариях к посту мнения томичей по поводу происшествия разделились. Одна часть читателей паблика негативно высказалась об отношении водителя к работе и технике. «Хотя бы в конце каждого маршрута проверять. А если на мосту, не дай бог», «Очередной звонок мэрии и ГИБДД обратить внимание на перевозчиков», - написали под постом. Другая часть комментаторов отнеслась к случившемуся с пониманием. «В такие морозы любая техника подведёт, от этого никто не застрахован», «Колеса затянуты - диск поломало, такое бывает даже на КАМАЗе. Дело житейское», «Это же техника, в любое время может сломаться», - прокомментировали подписчики.

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