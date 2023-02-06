В Северске почтальонка похитила из посылок ювелирные изделия и парфюмерию стоимостью 36 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Ранее судимая 24-летняя жительница Северска, работая в отделении связи, похитила из посылок ювелирные изделия и парфюмерию. Ущерб оценили в более чем в 36 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«Фигурантка в период с сентября по декабрь 2022 года, являясь работником отделения связи, при поступлении посылок от поставщика вскрывала их и похищала ювелирные изделия и парфюмерию. После чего она запечатывала пустые упаковки, и возвращала их обратно поставщику как невыполненный заказ», - сказано в сообщении.

Часть похищенной ювелирной продукции северчанка оставила себе, остальное сдала в комиссионный магазин. Украденную парфюмерию девушка подарила своим знакомым.

«Следователем УМВД России по ЗАТО г. Северск возбуждены три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации», - добавили в сообщении.

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