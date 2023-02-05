В Томске зарегистрировали еще 46 случаев заражения COVID-19

За последние сутки в стране выявлено 9 410 заболевших новой коронавирусной инфекцией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5 февраля в Томской области выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 159 574 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 4 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 831 человек.

За последние сутки в стране выявлено 9 410 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 45 пациентов скончались, 5 200 выздоровели.

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