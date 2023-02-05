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НовостиОбщество5 февраля 2023 8:02

Владимир Мазур обсудил с главой ДНР возможности сотрудничества с Томской областью

Встреча прошла в рамках рабочей поездки губернатора
Кирилл Колемасов
Денис Пушилин сообщил, из Томской области приходит внушительная гуманитарная поддержка мирным гражданам.

Денис Пушилин сообщил, из Томской области приходит внушительная гуманитарная поддержка мирным гражданам.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур и и.о. главы ДНР Денис Пушилин договорились о создании совместной рабочей группы, сообщили в пресс-службе администрации региона. В ее рамках будут прорабатываться вопросы сотрудничества в экономической, научно-образовательной, социальной и гуманитарной сферах.

Как отметили участники встречи, наиболее перспективным направлениям сотрудничества сейчас является машиностроительная сфера. Глава Томской области предложил усилить взаимодействие в научно-технологическом направлении.

Денис Пушилин сообщил, из Томской области приходит внушительная гуманитарная поддержка мирным гражданам, строительные грузы, беженцам помогают в регионах, а томские медики работают на территории республики.

Владимир Мазур также встретился с мобилизованными из региона военнослужащими в Новоазовске и Макеевке. Он передал послания от родных и партию экипировки, а также поинтересовался об условиях службы и боевой подготовке.

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