Владимир Мазур обсудил с главой ДНР возможности сотрудничества с Томской областью

Денис Пушилин сообщил, из Томской области приходит внушительная гуманитарная поддержка мирным гражданам. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур и и.о. главы ДНР Денис Пушилин договорились о создании совместной рабочей группы, сообщили в пресс-службе администрации региона. В ее рамках будут прорабатываться вопросы сотрудничества в экономической, научно-образовательной, социальной и гуманитарной сферах.

Как отметили участники встречи, наиболее перспективным направлениям сотрудничества сейчас является машиностроительная сфера. Глава Томской области предложил усилить взаимодействие в научно-технологическом направлении.

Денис Пушилин сообщил, из Томской области приходит внушительная гуманитарная поддержка мирным гражданам, строительные грузы, беженцам помогают в регионах, а томские медики работают на территории республики.

Владимир Мазур также встретился с мобилизованными из региона военнослужащими в Новоазовске и Макеевке. Он передал послания от родных и партию экипировки, а также поинтересовался об условиях службы и боевой подготовке.

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