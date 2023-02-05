Выявляемость онкозаболеваний в Томской области увеличилась в два раза

В 2022 году было обнаружено более 5 тысяч злокачественных образований Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области за 9 лет выявляемость онкозаболеваний увеличилась в 2 раза, сообщил начальник департамента здравоохранения региона Роберт Фидаров. В 2022 году было обнаружено более 5 тысяч злокачественных образований, 60% из них были выявлены на ранней стадии.

«За последние пять лет выявляемость онкозаболеваний выросла на 11 процентов, за последние девять лет на 50. Благодаря ранней диагностике онкологических заболеваний, в регионе значительно увеличивается количество выздоравливающих пациентов», - рассказал Фидаров.

По словам главы департамента, этому поспособствовала активная профилактическая работа и оснащение медорганизаций специализированным оборудованием. Сейчас на учете в онкологическом диспансере находятся 31 тыс. человек, 22 тыс. находятся в стадии ремиссии.

«В структуре общей заболеваемости в 2022 году преобладают рак кожи (14,4%), молочной железы (13%), колоректальный рак (13%), рак органов дыхания (10%), рак предстательной железы (9,4%), рак желудка (5,8%), рак крови (4,6%)», - говорится в сообщении.

В 2022 году, по словам Фидарова, в областной онкологический диспансер было закуплено оборудования на 211 млн рублей в рамках регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение».

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