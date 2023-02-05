В Томске 5 февраля ожидается облачность и -10 градусов

Также в Томске продолжает действовать режим "черного неба". Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске 5 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха опустится до -8...-10°С. днем. Ветер переменный 2-7 м/с.

В Томской области переменная облачность, местами небольшой снег и изморозь. Температура воздуха составит -5...-10°С, местами столбик термометра опустится до -15°С. На дорогах местами гололедица, ветер переменный 2-7 м/с.

Также в Томске продолжает действовать режим "черного неба". До 6 февраля в регионе сохраняются метеорологические условия 1 степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере.

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