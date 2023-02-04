Томская ПСС спасла мужчину в Северном парке, который застрял на снегоходе в поле

Фото: ПСС по Томской области.

В Томске сотрудники ПСС помогли мужчине в Северном парке, который застрял на снегоходе в поле. Томич не заметил покрывшийся снегом пень, въехал в него и не смог самостоятельно выбраться, сообщает поисково-спасательная служба в своем telegram-канале.

"4 февраля, в 3:48 утра, в Томскую областную поисково-спасательную службу поступил вызов с просьбой о помощи мужчине, находящемся недалеко от микрорайона Северный парк", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прибывшие на место происшествия спасатели добрались до пострадавшего и с помощью рулонных носилок транспортировали его до дороги, где уже ожидала бригада скорой медицинской помощи.