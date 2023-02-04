Боле 7 тысяч жителей Томской области получат знаки ГТО

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области более 7 тысяч местный жителей получат знаки ГТО. Золотые знаки отличия получат 2 024 участника, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

"Этот показатель является рекордным в современной истории существования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Томской области. Золотые знаки отличия получат 2 024 участника, серебряные — 3 068, бронзовые — 2 207", - говорится в сообщении.

Как заявила руководитель регионального центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Кристина Митянина, высокие результаты по количеству знаков отличия показали жители Северска, Томска, Томского и Верхнекетского районов. Наибольшее количество знаков получили стрежевчане.

Отметим, что знак отличия ГТО — награда, которую можно получить за успешное выполнение комплекса спортивных упражнений на силу, быстроту, гибкость и выносливость для 11 возрастных ступеней от 6 до 70 лет и старше. Нормативы разделены на три уровня сложности, соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знакам. В числе обязательных испытаний комплекса ГТО — бег на короткие и длинные дистанции, подтягивания/отжимания и наклоны.