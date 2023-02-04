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НовостиОбщество4 февраля 2023 7:00

В Томске 7 февраля состоится прием главного судебного пристава

Жители города и региона смогут на прямую задать вопрос
Ксения Высотина

Фото: Антон ФОКИН

В Томске во вторник, 7 февраля, состоится прием главного судебного пристава. Жители города и региона смогут на прямую задать вопрос, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

"Руководитель УФССП России по Томской области Бениамин Надиров проведет личный прием граждан в отделении судебных приставов по Советскому району Томска 7 февраля", - говорится в сообщении.

Прием пройдет в целях наиболее оперативного разрешения вопросов, входящих в компетенцию Федеральной службы судебных приставов. Уточняется, что мероприятие состоится с 10.00 до 11.00 в отделе по улице Вавилова, 14.

Предварительная запись на прием производится по телефону 8 (3822) 61-50-02.