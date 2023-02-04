В Томской области в 2023 году аграрии засеют более 334 тысяч гектаров пашни

Фото: Владимир Мазур

В 2023 году в Томской области аграрии засеют более 334 тысяч гектаров пашни. Это на 2% больше, чем в 2022 году, сообщил губернатор региона Владимир Мазур в своем telegram-канале.

"Зимой готовимся к посевной. В этом году аграрии засеют больше 334 тысяч гектаров пашни. На 2% больше, чем в 2022-м. Хорошо, но мало: нужно брать новую планку, вводить в оборот не меньше 5%. Тем более, федерация компенсирует расходы на юридическое оформление этой процедуры", - пишет глава региона в своем блоге.

Мазур также отнес в тройку лидеров по приросту обрабатываемых земель Томский район, Асиновский, Первомайский, а также упомянул и о Бокчарском.

"Остальным нужно ускоряться. Особенно – Зырянскому, Кожевниковскому, Колпашевскому и Шегарскому районам. Прошу глав обратить внимание и равняться на лучших", - отметил губернатор.

Помимо этого, глава области также добавил, что регион приобрел более 300 тракторов, комбайнов, посевных комплексов и много другого. Также отмечается, что для аграриев в областном бюджете находится более полутра миллиардов рублей.