Перейдя по ссылке в интернете, житель Томска лишился 24 тысяч рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске 38 летний местный житель лишился 24 тысяч рублей, когда перешел по неизвестной ссылке в интернете. Мужчину обманул мошенник, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, мужчина опубликовал на одной из торговых площадок объявление о продаже картины стоимостью 48 тысяч рублей. Через некоторое время ему написал «покупатель», готовый приобрести товар, и в мессенджере отправил потерпевшему ссылку на получение денежных средств.

Мужчина, пройдя по ней, ввел данные своей банковской карты, после чего у него было списано 24 тысячи рублей.

В полиции рассказали, что после заявления было возбуждено уголовное дело.