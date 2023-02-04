В томском селе Мельниково полиция задержала мужчинку, который перевозил коноплю

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в селе Мельниково полиция задержала мужчинку, который перевозил коноплю. С собой у сельчанина было 214 граммов, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"Находясь на маршруте патрулирования в селе Мельниково, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Шегарскому району, обратили внимание на мужчину с пакетом в руках, который при виде патрульного автомобиля ускорил шаг и попытался скрыться", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что сотрудники ДПС попросили мужчину остановиться и хотели устроить досмотр автомобиля, однако мужчина отказался и попытался скрыться. Позже сельчанина догнали. Уточняется, что прибывшая на место следственно-оперативная группа, изъяла вещество растительного происхождения общей массой 214 граммов.

Мужчина пояснил, что сорвал части дикорастущей конопли в окрестностях села для личного потребления. Задержанным оказался ранее судимый местный житель, 1990 года рождения.

Следователи возбудили уголовное дело.