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В Томске только 20% местных жителей не используют личное время для работы.Такие данные приводят эксперты сервиса SuperJob.

Специалисты утверждают, что 38% очных сотрудников уверены, что рабочие вопросы должны заканчиваться в соответствии с официальным графиком (33% удалённых работников ответили также). Однако никогда не посвящают работе личное время лишь 21% и 22% соответственно.

Помимо этого, в ходе опроса выяснилось, что каждый день на работе задерживаются 20% томичей, трудящихся вне дома и 17% удалёнщиков. При этом первые чаще вторых уходят со службы вовремя - 67% против 55% соответственно.

А вот остаться на работе дольше обычного в качестве исключения, а не регулярной практики, готовы значительно больше людей - в Томске их число доходит до 54% трудящихся очно и 57% - из дома.

Из опроса стало ясно, что меньше всего респондентов рассказали, что тратить на работу личное время - абсолютно нормально, так как это важная часть жизни. Так считают 8% обычных сотрудников и 10% удалённых.