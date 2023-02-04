В Томской области завершили работы по надвижке пролетных строений моста через реку Яя

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области рабочие завершили недвижку пролетных строений моста через реку Яя. Процесс надвижки элементов пролётного строения стартовал в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба областной администрации.

"В Зырянском районе дорожники завершили монтаж и надвижку пролётных строений нового мостового перехода через реку Яя на автодороге Больше-Дорохово Тегульдет. Возведение сооружения выполняется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»", - говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что процесс надвижки элементов пролётного строения стартовал в декабре прошлого года. Подрядная организация АО «Мостострой-11» смонтировала на четырех пролётах 232 метра металлических конструкций, общий вес которых составил 1024 тонны.

Уточняется, что рабочие надвигали пролётные строения гидравлическими домкратами по направлению от левого к правому берегу реки Яя с помощью направляющей консольной конструкции (аванбека) и вспомогательной конструкции-противовеса (арьербека). После этого нужно было выполнить сопряжение моста с насыпью, устройство дорожного полотна и инженерное обустройство. После испытания мост будет открыт для движения автотранспорта.

Отмечается, что общая длина нового перехода с подходами составит 1,8 километра, моста — 245,4 метра. Мост обеспечит круглогодичное непрерывное транспортное сообщение легкового и грузового транспорта с Зырянским и Тегульдетским районом. Новое искусственное сооружение будет соответствовать современным требованиям грузоподъемности.