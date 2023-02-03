Жителя Томской области осудят за неоднократное вождение автомобиля без водительского удостоверения

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В Томской области в Парабели 58-летний местный житель будет осужден за неоднократное вождение автомобиля без водительского удостоверения. Мужчину лишили прав еще в 2021 году, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура Парабельского района Томской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областной прокуратуры также рассказали, что в декабре 2022 года сельский житель, будучи лишенным права управления транспортными средствами, ехал по улицам села Парабель на автомобиле «ИЖ 2126-023» и был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. В ходе проверки установлено, что мужчина лишен водительских прав в 2021 году и уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами в отсутствие соответствующего права, однако должных выводов для себя не сделал.

На данный момент возбуждено уголовное дело.