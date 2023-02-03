Житель Северска будет осужден за наезд на ребенка-пешехода

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в Северске 38-летний местный житель будет осужден за наезд на ребенка-пешехода. 10-летний мальчик был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительным данным 38-летний мужчина-водитель управляя автомобилем «Ниссан Либерти», двигаясь по улице Крупской напротив дома № 14 совершил наезд на 10-летнего ребенка, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 10-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение г. Томска", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в отношении северчанина уже возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.