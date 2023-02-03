В Томске спрос на проездные билеты вырос в шесть раз

Фото: Анна Ковалёва

За период с сентября 2022 года по конец января 2023 года в Томске резко вырос спрос на проездные. По данным трамвайно-троллейбусного управления, было продано 6 443 билетов - в шесть раз больше, чем реализовали годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

«Такой рост продаж связан, прежде всего, с понижением стоимости проездного в два раза – с 800 до 400 рублей. Соответствующее постановление подписал и.о. мэра Томска», - уточнили в сообщении.

В мэрии также напомнили, что тариф на проезд в томском электротранспорте изменился минимально. Цены выросли всего на 1 рубль, стоимость проезда составила 25 рублей. Для пенсионеров по возрасту – 20 рублей.

Ранее «КП-Томск» рассказал, что повышение тарифа не коснулось стоимости проездных билетов на городской электротранспорт.

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