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НовостиОбщество3 февраля 2023 8:17

Власти Томска хотят построить автобусный парк в 2024 году

На данный момент мэрия рассматривает возможность строительства парка
Ксения Высотина

Фото: Анна Ковалёва

В Томске в 2024 году могут построить автобусный парк. На данный момент мэрия рассматривает возможность строительства объекта, сообщила глава комитета по организации пассажироперевозок городской администрации Ольга Свахина.

По словам руководителя, на данный момент мэрия только рассматривает целесообразность строительств парка. Свахина также добавила, что городской автобусный парк мог бы функционировать не только для «подстраховки» городских маршрутов; он мог бы принимать участие в конкурсах на перевозки.

"Об этом очень много говорят. Да, у нас уже были муниципальные парки, печальный опыт использования больших автобусов", - отметила глава комитета.

Уточняется, что в случае победы в этих конкурсах муниципальное предприятие сможет постоянно работать на автобусных маршрутах.