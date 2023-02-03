Житель Томска сядет в тюрьму на три года из-за неявки на службу в период мобилизации

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Жителя Томска посадят в тюрьму на три года из-за неявки на службу в период мобилизации, сообщает пресс-служба томского гарнизонного военного суда.

"Военнослужащий Б. с целью временно уклониться от прохождения военной службы и использовать служебное время по своему усмотрению, добиваясь такими действиями отмены приказа о его переводе к новому месту службы, без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств не явился в срок на службу, вместо этого остался проживать по прежнему месту жительства", - говорится в сообщении.

В суде уточили, что несмотря на то, что томич был военнослужащим по контракту, он отсасывал на службе более 10 дней. Отмечается, что его не было без уважительных причин, а также мужчина не явился к установленному сроку.

Военному назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года.