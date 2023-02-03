"Сахар, мука, хлопья": жителям Томска рассказали о продуктах, которые могут спровоцировать рак

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Список вредных продуктов, которые могут спровоцировать онкологию, опубликовало Федеральное агентство новостей (ФАН), ссылаясь на пермский Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

В список были включены: полуфабрикаты, рафинированный сахар, белую муку, хлопья и лапшу быстрого приготовления. По оценке медиков, чем больше модификаций вносится в продукт, тем он становится опаснее.

Помимо этого, специалисты напомнили о «сотнях вредных соединений», которые содержатся в водопроводной воде. Им рекомендовали установить надежный фильтр как на домашний, так и на кран на работе.

Врачи также советуют не злоупотреблять фаст-фудом, поскольку полезные компоненты при высокой температуре разрушаются.