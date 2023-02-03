Томское МВД прокомментировало приостановление выдачи загранпаспортов с биометрией

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МВД России прокомментировало ситуацию с приостановлением выдачи загранпаспортов с биометрией. Старые заявки буду выполнены, а прием новых прекращен.

Ранее сообщалось, что со 2 февраля в России приостановлен прием заявлений на выпуск заграничных паспортов. Речь идет о документах нового образца, которые выдают россиянам сроком на 10 лет. При попытке оформить заявку на получение паспорта онлайн-сервис выдает сообщение: «Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через «Госуслуги», дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе».

"По техническим причинам, не зависящим от МВД России, с 2 февраля 2023 года подразделениями по вопросам миграции временно приостанавливается прием новых заявок на выдачу заграничных паспортов гражданина Российской Федерации с электронным носителем информации", - говорится в сообщении.

В управлении внутренних дел также рассказали, что в настоящее время в зависимости от ситуации предлагается следующий порядок получения заграничного паспорта гражданами, ранее подавшими заявления на данную услугу.

При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия 5 лет при оплате государственной пошлины.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк также заявила, что государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги.